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    Эрнан Даниэль Фредес - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Эрнан Даниэль
    Фамилия Фредес
    Команда Индепендьенте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 марта 1987 (35 лет)
    Рост 172
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2009 Был в запасе Металлист (Харьков) 0:1 Штурм (Грац)
    20.08.2009 85' -90' Штурм (Грац) 1:1 Металлист (Харьков)
    06.08.2009 63' -90' Металлист (Харьков) 2:0 Риека (Риека)
    30.07.2009 Был в запасе Риека (Риека) 1:2 Металлист (Харьков)
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