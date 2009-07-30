Эрнан Даниэль Фредес - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Эрнан Даниэль
|Фамилия
|Фредес
|Команда
|Индепендьенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|172
|Вес
|66
|Имя
|Эрнан Даниэль
|Фамилия
|Фредес
|Команда
|Индепендьенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|172
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2009
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Штурм (Грац)
|20.08.2009
|85' -90'
|Штурм (Грац)
|1:1
|Металлист (Харьков)
|06.08.2009
|63' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Риека (Риека)
|30.07.2009
|Был в запасе
|Риека (Риека)
|1:2
|Металлист (Харьков)