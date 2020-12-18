Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Винченцо Полито - статистика

Хэмран
14 марта 1999 (26), Наполи
#13 | Защитник
180 см
Италия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига конференций, 6 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
18.12.2025
Хэмран
1' - 90'
Лига конференций, 4 тур
Хэмран
3 : 1
27.11.2025
Линкольн
1' - 79'
56'
79'
Главные новости
Дасаев: «Из российских вратарей никто не нравится»
09:54
1
В России определили лучших спортсменов года – футболисты не попали в топ-4
09:39
3 самых полезных игрока РПЛ по версии Талалаева
09:05
4
Алланазаров – о Станковиче в «Црвене Звезде»: «Он просто хотел поскорее свалить из России»
08:45
2
«Спартак» заплатит 600 тысяч за тренера, «Динамо» утвердило Гусева, Эндрик ушел из «Реала» и другие новости
01:36
Аршавин назвал лучшего вратаря первой части РПЛ: «Он в полном порядке»
00:28
1
Реакция Семина на ультиматум Макарова «Динамо»
Вчера, 23:36
3
Евсеев возглавит клуб РПЛ – согласовываются последние детали
Вчера, 23:21
5
Известен главный кандидат на пост тренера «Рубина» – он работает в сборной России
Вчера, 23:02
6
Журавель поставил крест на новом возможном тренере «Спартака»: «Не протянет и двух прессух»
Вчера, 22:51
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 