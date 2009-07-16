Сеолин Николас - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Сеолин
|Фамилия
|Николас
|Команда
|Партизан Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 1986 (36 лет)
|Имя
|Сеолин
|Фамилия
|Николас
|Команда
|Партизан Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 1986 (36 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Партизан Минск
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.07.2009
|1' -90'
|Партизан Минск (Минск)
|1:2
|Металлург (Донецк)
|15'
|16.07.2009
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|3:0
|Партизан Минск (Минск)