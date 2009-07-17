Виталий Калиниченко - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Виталий
|Фамилия
|Калиниченко
|Команда
|Титан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Виталий
|Фамилия
|Калиниченко
|Команда
|Титан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2009
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Арсенал (Киев)
|09.08.2009
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Металлист (Харьков)
|02.08.2009
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|4:1
|Говерла (Ужгород)
|26.07.2009
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:3
|Ворскла (Полтава)
|17.07.2009
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Говерла (Ужгород)