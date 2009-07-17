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    Виталий Калиниченко - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Виталий
    Фамилия Калиниченко
    Команда Титан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 марта 1983 (39 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2009 Был в запасе Говерла (Ужгород) 2:1 Арсенал (Киев)
    09.08.2009 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:2 Металлист (Харьков)
    02.08.2009 1' -90' Металлург (Донецк) 4:1 Говерла (Ужгород)
    26.07.2009 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:3 Ворскла (Полтава)
    17.07.2009 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 1:0 Говерла (Ужгород)
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