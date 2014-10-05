Сергей Давыдов - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Давыдов
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Давыдов
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2014
|66' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:2
|Металлист (Харьков)
|09.11.2014
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:3
|Металлист (Харьков)
|02.11.2014
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Олимпик (Донецк)
|18.10.2014
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|05.10.2014
|60' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:1
|Металлург (Запорожье)
|90'