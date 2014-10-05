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    Сергей Давыдов - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Сергей
    Отчество Викторович
    Фамилия Давыдов
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 декабря 1984 (38 лет)
    Рост 180
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2014 66' -90' Волынь (Луцк) 1:2 Металлист (Харьков)
    09.11.2014 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 1:3 Металлист (Харьков)
    02.11.2014 Был в запасе Металлист (Харьков) 0:0 Олимпик (Донецк)
    18.10.2014 Был в запасе Ворскла (Полтава) 0:0 Металлист (Харьков)
    05.10.2014 60' -90' Металлист (Харьков) 2:1 Металлург (Запорожье)
    90'
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