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    Матеус - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Матеус
    Отчество Галиано
    Фамилия да Коста
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 июня 1984 (38 лет)
    Рост 174
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ангола 3 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2012 1' -90' Кот-д'Ивуар 2:0 Ангола
    26.01.2012 1' -90' Судан 2:2 Ангола
    22.01.2012 1' -90' Буркина-Фасо 1:2 Ангола
    47' 19'
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