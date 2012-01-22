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    Андре Маканга - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Андре
    Фамилия Маканга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 мая 1978 (44 года)
    Рост 175
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ангола 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2012 1' -66' Кот-д'Ивуар 2:0 Ангола
    22'
    26.01.2012 1' -90' Судан 2:2 Ангола
    22.01.2012 1' -90' Буркина-Фасо 1:2 Ангола
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