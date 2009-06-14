Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Халид Муайад
Главные новости
Реклама
«МЮ», «Арсенал» и «Юве» сыграют в ЛЕ. Получи бонус в 17000 рублей и ставь на матчи
21:01
«Пусть приходит в КПРФ – посоветуемся, посмотрим». Зюганов обратился к Ари
2
20:55
Месси рассматривает лишь один вариант продолжения карьеры
20:27
Петржела: «Если бы «Газпром» спонсировал «Спартак», они бы выиграли десять чемпионств»
5
20:19
Тренер «ПСЖ» Гальтье повторил антирекорд 18-летней давности
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
21:12
Видео
РФС изменил рекомендации для судей касательно применения чрезмерной силы
21:07
Агент Анчелотти побывал в Бразилии
20:50
«Самый сильный со времен чемпионского». Сычев оценил игру «Спартака» при Абаскале
1
20:43
Фото
«Бенфика» продлила контракт с вратарем сборной Греции, которым интересовались «МЮ» и «Лестер»
20:39
«Я тут не ради денег». Дьяков – о своей зарплате в Медиалиге
20:33
Фото
Определен лучший игрок «Реала» в феврале
20:12
Мостовой ответил, верит ли он в чемпионство «Спартака»
4
19:58
Билеты на матч «Барселона» – «Реал» раскупили менее чем за час
19:56
Видео
Самая горячая болельщица ЧМ-2022 Ивана Кнолль поздравила всех с 8 марта, опубликовав видео в прозрачном белье
3
19:45
Смолов отказался сниматься в сериале
1
19:38
Фото
Левандовски показал, как болел за «Баварию» в матче с «ПСЖ»
1
19:30
Дьяков рассказал, что ему не нравится в российском футболе
19:19
Игроки «Тоттенхэма» ждут возвращение Почеттино
19:00
Реклама
«Арсенал» вступает в борьбу за ЛЕ матчем против «Спортинга». Выберите своего фаворита с фрибетом в 2000 рублей!
18:59
Канчельскис: «Хочу стать президентом РФС. Нужно срочно переходить на систему «весна-осень»
5
18:54
Дьяков: «На месте Карпина я наступил бы на горло собственной песне и вызвал бы Дзюбу»
6
18:46
Фото
Появилось фото новой гостевой формы «Ливерпуля». Она бело-зеленая
18:42
«Истинный ариец». Уткин прокомментировал желание Ари стать депутатом в России
11
18:35
«Динамо» подарит 1923 рубля болельщикам, оформившим Fan ID
1
18:31
Сычев назвал российского игрока, который может уехать в европейский топ-клуб
5
18:27
«Один на миллион». Дьяков оценил шансы «Спартака» на чемпионство
18:23
Ловчев: «В Европе проходят ЛГБТ-акции, а у нас Дзюба онанирует на камеру»
20
18:15
Экс-член РФС назвал Fan ID геноцидом российского футбола: «Убивает не только посещаемость, но и равноправие»
1
18:08
В РФС объяснили, почему матч Россия – Ирак пройдет в Санкт-Петербурге
4
18:03
Ротен – Месси: «Ты забил 18 голов «Анжерам» и «Клермонам», а в важных матчах испарился!»
6
17:55
Сычев раскритиковал натурализацию Малкома и Клаудиньо: «Нужно воспитывать своих футболистов»
6
17:53
Орлов заявил, что не поверил словам Дзюбы в интервью Арустамяну
5
17:48
«Зенит» направил в Турцию гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения
1
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Халид Муайад - статистика
#22 | Защитник
Имя
Халид
Фамилия
Муайад
Состав
Основной
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
3 сентября 1987 (35 лет)
Рост
179
Вес
74
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок Конфедераций 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ирак
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дата
Минуты
Матч
20.06.2009
Был в запасе
Ирак
0:0
Новая Зеландия
17.06.2009
1' -90'
Испания
1:0
Ирак
14.06.2009
Был в запасе
ЮАР
0:0
Ирак
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение