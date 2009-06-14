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    Халид Муайад - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Халид
    Фамилия Муайад
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 179
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ирак 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.06.2009 Был в запасе Ирак 0:0 Новая Зеландия
    17.06.2009 1' -90' Испания 1:0 Ирак
    14.06.2009 Был в запасе ЮАР 0:0 Ирак
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