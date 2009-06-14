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    Махмуд Юнис - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Махмуд
    Фамилия Юнис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 марта 1983 (40 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ирак 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.06.2009 1' -90' Ирак 0:0 Новая Зеландия
    17.06.2009 Был в запасе Испания 1:0 Ирак
    14.06.2009 1' -90' ЮАР 0:0 Ирак
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