Дэвид Маллиган - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Маллиган
|Команда
|Окленд Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1982 (40 лет)
|Рост
|173
|Вес
|68
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Маллиган
|Команда
|Окленд Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1982 (40 лет)
|Рост
|173
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Новая Зеландия
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2009
|84' -90'
|Ирак
|0:0
|Новая Зеландия
|17.06.2009
|1' -90'
|ЮАР
|2:0
|Новая Зеландия
|14.06.2009
|1' -90'
|Новая Зеландия
|0:5
|Испания