Лео Бертос - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Бертос
|Команда
|Веллингтон Феникс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 декабря 1981 (41 год)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Бертос
|Команда
|Веллингтон Феникс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 декабря 1981 (41 год)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Новая Зеландия
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.06.2010
|1' -90'
|Парагвай
|0:0
|Новая Зеландия
|20.06.2010
|1' -90'
|Италия
|1:1
|Новая Зеландия
|15.06.2010
|1' -90'
|Новая Зеландия
|1:1
|Словакия