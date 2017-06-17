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    Шейн Смелц - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Шейн
    Фамилия Смелц
    Команда Генчлербирлиги
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 сентября 1981 (41 год)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Новая Зеландия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.06.2017 74' -90' Новая Зеландия 0:4 Португалия
    21.06.2017 Был в запасе Мексика 2:1 Новая Зеландия
    17.06.2017 71' -90' Россия 2:0 Новая Зеландия
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