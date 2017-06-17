Шейн Смелц - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Шейн
|Фамилия
|Смелц
|Команда
|Генчлербирлиги
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Шейн
|Фамилия
|Смелц
|Команда
|Генчлербирлиги
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Новая Зеландия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.06.2017
|74' -90'
|Новая Зеландия
|0:4
|Португалия
|21.06.2017
|Был в запасе
|Мексика
|2:1
|Новая Зеландия
|17.06.2017
|71' -90'
|Россия
|2:0
|Новая Зеландия