Тим Браун - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Браун
|Команда
|Веллингтон Феникс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 1981 (42 года)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Браун
|Команда
|Веллингтон Феникс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 1981 (42 года)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Новая Зеландия
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2009
|1' -90'
|Ирак
|0:0
|Новая Зеландия
|34'
|17.06.2009
|1' -55'
|ЮАР
|2:0
|Новая Зеландия
|14.06.2009
|1' -90'
|Новая Зеландия
|0:5
|Испания