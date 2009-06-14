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    Тим Браун - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Тим
    Фамилия Браун
    Команда Веллингтон Феникс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 марта 1981 (42 года)
    Рост 187
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Новая Зеландия 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.06.2009 1' -90' Ирак 0:0 Новая Зеландия
    34'
    17.06.2009 1' -55' ЮАР 2:0 Новая Зеландия
    14.06.2009 1' -90' Новая Зеландия 0:5 Испания
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