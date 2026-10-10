Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Краснодар - Зенит РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Али Тагиев - статистика

Астрахань
#3 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Астрахань
0 : 0
10.10.2026
Кызылташ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Ангушт
0 : 1
26.09.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Нефтяник
0 : 0
19.09.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Победа
2 : 1
12.09.2026
Астрахань
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астрахань
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Астрахань
0 : 0
10.10.2026
Кызылташ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Ангушт
0 : 1
26.09.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Нефтяник
0 : 0
19.09.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Победа
2 : 1
12.09.2026
Астрахань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Заря Луганск РФ
4 : 0
29.08.2026
Астрахань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Астрахань
1 : 1
22.08.2026
Ростов-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Севастополь
3 : 4
15.08.2026
Астрахань
20' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 1
01.08.2026
Астрахань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
3 : 0
25.07.2026
Чайка-М
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Астрахань
1 : 3
16.05.2026
Победа
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Астрахань
3 : 1
08.05.2026
Нефтяник
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Дружба
0 : 0
02.05.2026
Астрахань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Астрахань
1 : 1
25.04.2026
Нарт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Астрахань
0 : 0
11.04.2026
Рубин Я
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Астрахань
0 : 1
04.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Главные новости
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Крыльями Советов»
20:10
1
РПЛ. «Спартак» в меньшинстве удержал ничью против «Крыльев Советов» (1:1)
19:28
43
Федотов прокомментировал удаление Максименко в матче с «Крыльями Советов»
19:09
5
«Факел» повторил стыдный антирекорд РПЛ
18:21
6
Максименко удалился на 24-й минуте матча против «Крыльев Советов»
18:03
14
Заявление тренера «Факела» после 0:5 от «Локо»
17:41
1
РПЛ. «Локомотив» не пожалел «Факел» в Воронеже (5:0), у Комличенко дубль
17:07
18
Мостовой ответил на предложение стать перым помощником Мусаева в «Краснодаре»
16:55
8
Игдисамов – о сроках восстановления Акинфеева: «Не можем обмануть физиологию»
16:37
2
Евсеев сделал заявление после 0:4 от «Оренбурга»
16:09
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+