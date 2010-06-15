Тони Локхед - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Локхед
|Команда
|Веллингтон Феникс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 1982 (41 год)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Локхед
|Команда
|Веллингтон Феникс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 1982 (41 год)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Новая Зеландия
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.06.2010
|1' -90'
|Парагвай
|0:0
|Новая Зеландия
|20.06.2010
|1' -90'
|Италия
|1:1
|Новая Зеландия
|15.06.2010
|1' -90'
|Новая Зеландия
|1:1
|Словакия
|42'