Марк Пэстон - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Пэстон
|Команда
|Веллингтон Феникс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 декабря 1976 (46 лет)
|Рост
|192
|Вес
|88
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Пэстон
|Команда
|Веллингтон Феникс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 декабря 1976 (46 лет)
|Рост
|192
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Новая Зеландия
|3
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.06.2010
|1' -90'
|Парагвай
|0:0
|Новая Зеландия
|20.06.2010
|1' -90'
|Италия
|1:1
|Новая Зеландия
|15.06.2010
|1' -90'
|Новая Зеландия
|1:1
|Словакия