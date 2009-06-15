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    Ахмед Фараг - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Ахмед
    Фамилия Фараг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 мая 1986 (36 лет)
    Рост 184
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Египет 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.06.2009 1' -90' Египет 0:3 США
    18.06.2009 68' -90' Египет 1:0 Италия
    15.06.2009 Был в запасе Бразилия 4:3 Египет
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