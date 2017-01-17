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    Самбу Ятабаре - статистика

    #60 | Полузащитник
    Имя Самбу
    Фамилия Ятабаре
    Состав Основной
    Родной город Бове
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 марта 1989 (34 года)
    Рост 190
    Вес 85
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мали 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2017 Был в запасе Уганда 1:1 Мали
    21.01.2017 1' -45' Гана 1:0 Мали
    17.01.2017 1' -65' Мали 0:0 Египет
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