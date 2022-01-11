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    Ясин Браими - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Ясин
    Фамилия Браими
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 февраля 1990 (33 года)
    Рост 175
    Вес 72
    Стоимость:
    € 21,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алжир 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2022 62' -90' Кот-д'Ивуар 4:1 Алжир
    78'
    16.01.2022 73' -90' Алжир 0:1 Экваториальная Гвинея
    11.01.2022 1' -65' Алжир 0:0 Сьерра-Леоне
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