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МЛС 2026
Команды
Нью-Инглэнд Революшн
Ethan Kohler
Статистика
Ethan Kohler - статистика
Нью-Инглэнд Революшн
#22 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
27.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 2
20.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Чикаго Файр
1 : 2
14.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Германия. Третья Лига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Инглэнд Революшн
21
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
27.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 2
20.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Чикаго Файр
1 : 2
14.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
10.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
1 : 3
30.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
23.08.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 3
20.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 2
08.08.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Монреаль
2 : 2
02.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 1
26.07.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 0
23.07.2026
Торонто
1' - 86'
85'
США. МЛС, 15 тур
Шарлотт
1 : 0
24.05.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 75'
65'
74'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
17.05.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
14.05.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
10.05.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
03.05.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Интер Майами
1 : 1
26.04.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
23.04.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
19.04.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
12.04.2026
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 0
04.04.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Сент-Луис
3 : 1
22.03.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Нью-Инглэнд Революшн
6 : 1
15.03.2026
Цинциннати
73' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Нэшвилл
4 : 1
22.02.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
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