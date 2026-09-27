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МЛС 2026
Команды
Сиэтл
P. Kingston
Статистика
P. Kingston - статистика
Сиэтл
#45
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Сиэтл
3 : 1
27.09.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
2 : 0
24.09.2026
Реал Солт-Лейк
46' - 90'
52'
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
3 : 3
20.09.2026
Сиэтл
1' - 46'
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.09.2026
Сиэтл
62' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиэтл
18
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Сиэтл
3 : 1
27.09.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
2 : 0
24.09.2026
Реал Солт-Лейк
46' - 90'
52'
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
3 : 3
20.09.2026
Сиэтл
1' - 46'
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.09.2026
Сиэтл
62' - 90'
90'
США. МЛС, 21 тур
Сиэтл
1 : 2
20.08.2026
Остин
1' - 76'
США. МЛС, 20 тур
Сиэтл
0 : 2
17.08.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Портленд
2 : 1
02.08.2026
Сиэтл
1' - 46'
25'
США. МЛС, 18 тур
Филадельфия Юнион
1 : 0
26.07.2026
Сиэтл
60' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Остин
3 : 1
23.07.2026
Сиэтл
1' - 66'
65'
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
1 : 5
17.07.2026
Портленд
64' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
25.05.2026
Сиэтл
90' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Сиэтл
0 : 2
17.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 46'
44'
США. МЛС, 13 тур
Сиэтл
3 : 2
14.05.2026
Сан-Хосе
75' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Сиэтл
1 : 1
10.05.2026
Сан-Диего
63' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Канзаc Сити
1 : 1
02.05.2026
Сиэтл
86' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Сиэтл
2 : 1
26.04.2026
Даллас
68' - 90'
82'
США. МЛС, 8 тур
Сиэтл
4 : 1
19.04.2026
Сент-Луис
60' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
05.04.2026
Сиэтл
81' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
22.03.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Сан-Хосе
0 : 1
16.03.2026
Сиэтл
1' - 86'
59'
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