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МЛС 2026
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Статистика
Woobens Pacius - статистика
Нэшвилл
#17 | Нападающий
Гаити
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Франция. Третья лига 2026/2027
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нэшвилл
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 18 тур
Орландо Сити
1 : 0
26.07.2026
Нэшвилл
90' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Нэшвилл
1 : 0
23.07.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Нэшвилл
1 : 0
18.07.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
2 : 1
24.05.2026
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Нэшвилл
3 : 2
18.05.2026
Лос-Анджелес
81' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
14.05.2026
Нэшвилл
86' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Нэшвилл
2 : 2
10.05.2026
Ди Си Юнайтед
88' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
03.05.2026
Нэшвилл
1' - 62'
США. МЛС, 8 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
19.04.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Шарлотт
1 : 2
12.04.2026
Нэшвилл
1' - 76'
США. МЛС, 6 тур
Чикаго Файр
1 : 0
05.04.2026
Нэшвилл
89' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Нэшвилл
5 : 0
22.03.2026
Орландо Сити
78' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
0 : 1
15.03.2026
Нэшвилл
1' - 46'
42'
США. МЛС, 3 тур
Нэшвилл
3 : 1
08.03.2026
Миннесота Юнайтед
86' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Даллас
0 : 0
01.03.2026
Нэшвилл
76' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Нэшвилл
4 : 1
22.02.2026
Нью-Инглэнд Революшн
82' - 90'
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