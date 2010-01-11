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    Аруна Диндан - статистика

    Имя Аруна
    Фамилия Диндан
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 ноября 1980 (42 года)
    Рост 173
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кот-д'Ивуар 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2010 96' -90' Кот-д'Ивуар 2:3 Алжир
    15.01.2010 Был в запасе Кот-д'Ивуар 3:1 Гана
    11.01.2010 81' -90' Кот-д'Ивуар 0:0 Буркина-Фасо
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