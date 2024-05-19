Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Артем Делькин - статистика

Завершил карьеру
2 августа 1990 (36), Самара
#90 | Нападающий
181 см | 77 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волга
13
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Бр
0 : 0
19.05.2024
Волга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Волга
1 : 2
15.05.2024
Калуга
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Волга
0 : 1
11.05.2024
Спартак К
1' - 46'
24'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Авангард
1 : 0
04.05.2024
Волга
1' - 83'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Волга
4 : 0
28.04.2024
Иртыш
1' - 72'
51'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Волга
0 : 1
24.04.2024
Химик
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Волга
0 : 0
20.04.2024
Текстильщик
1' - 65'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Торпедо Миасс
2 : 1
13.04.2024
Волга
1' - 73'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Волга
2 : 2
07.04.2024
Динамо Бр
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Калуга
3 : 3
03.04.2024
Волга
1' - 60'
23'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Спартак К
0 : 2
30.03.2024
Волга
1' - 70'
19'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Иртыш
0 : 2
18.03.2024
Волга
1' - 70'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Химик
1 : 0
09.03.2024
Волга
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Машук-КМВ
1 : 1
02.03.2024
Волга
1' - 89'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
3
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
4
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+