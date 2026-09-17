Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Максим Терентьев - статистика

Шумбрат
9 августа 1992 (34)
#37 | Полузащитник
176 см | 70 кг
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Орел
0 : 2
17.09.2026
Шумбрат
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Шумбрат
2 : 3
12.09.2026
Родина-М
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Металлург Л
0 : 1
05.09.2026
Шумбрат
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Шумбрат
1 : 3
29.08.2026
Зенит
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Арсенал-2
1 : 1
23.08.2026
Шумбрат
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шумбрат
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Орел
0 : 2
17.09.2026
Шумбрат
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Шумбрат
2 : 3
12.09.2026
Родина-М
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Металлург Л
0 : 1
05.09.2026
Шумбрат
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Шумбрат
1 : 3
29.08.2026
Зенит
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Арсенал-2
1 : 1
23.08.2026
Шумбрат
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Шумбрат
1 : 1
15.08.2026
Строгино
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
08.08.2026
Шумбрат
87' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Сатурн
4 : 2
01.08.2026
Шумбрат
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Шумбрат
1 : 2
25.07.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
86' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Салют
0 : 2
06.06.2026
Шумбрат
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Шумбрат
2 : 0
31.05.2026
Орел
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Родина-М
0 : 1
23.05.2026
Шумбрат
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Шумбрат
2 : 5
16.05.2026
Металлург Л
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Зенит
1 : 3
08.05.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Шумбрат
2 : 3
02.05.2026
Арсенал-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Строгино
1 : 2
26.04.2026
Шумбрат
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Шумбрат
3 : 2
18.04.2026
СКА-Хабаровск-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Шумбрат
3 : 1
11.04.2026
Сатурн
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Спартак Т
2 : 1
04.04.2026
Шумбрат
Был в запасе
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
3
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
4
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+