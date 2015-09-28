Максим Терентьев - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Федорович
|Фамилия
|Терентьев
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Имя
|Максим
|Отчество
|Федорович
|Фамилия
|Терентьев
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦРФСО
|16
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -66'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|06.11.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Химки (Химки)
|01.11.2015
|68' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|26.10.2015
|1' -46'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Домодедово (Москва)
|14'
|21.10.2015
|1' -68'
|Волга (Тверь)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|17.10.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|12.10.2015
|1' -68'
|Москва (Москва)
|2:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|05.10.2015
|1' -76'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)
|01.10.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|25'
|28.09.2015
|1' -81'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Строгино (Москва)
|15.09.2015
|1' -72'
|Коломна (Коломна)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|01.09.2015
|1' -46'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|23'
|25.08.2015
|1' -74'
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|13'
|18.08.2015
|1' -90'
|Химки (Химки)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|12.08.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:2
|Текстильщик (Иваново)
|04.08.2015
|1' -85'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|50'
|28.07.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:2
|Волга (Тверь)
|62'