Альфред Мазурич - статистика

МЛ Витебск
5 декабря 2003 (21), Гродно
#77 | Полузащитник
167 см
Беларусь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи,
Спартак
5 : 0
08.09.2025
МЛ Витебск
46' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
МЛ Витебск
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Спартак
5 : 0
08.09.2025
МЛ Витебск
46' - 90'
