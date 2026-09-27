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МЛС 2026
Команды
Сан-Диего
Pedro Soma
Статистика
Pedro Soma - статистика
Сан-Диего
#15 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Остин
3 : 3
27.09.2026
Сан-Диего
Был в запасе
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Молодежный чемпионат мира 2025
США. МЛС 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Диего
9
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Остин
3 : 3
27.09.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Сан-Диего
1 : 0
26.07.2026
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Колорадо
1 : 0
23.07.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Сан-Диего
2 : 4
24.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 71'
70'
США. МЛС, 14 тур
Сан-Диего
3 : 3
17.05.2026
Цинциннати
46' - 90'
66'
США. МЛС, 13 тур
Сан-Диего
5 : 0
14.05.2026
Остин
1' - 66'
54'
17'
США. МЛС, 12 тур
Сиэтл
1 : 1
10.05.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Сан-Диего
2 : 2
03.05.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Сан-Диего
1 : 2
26.04.2026
Портленд
72' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Реал Солт-Лейк
4 : 2
19.04.2026
Сан-Диего
46' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Сан-Диего
1 : 2
12.04.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Сан-Хосе
3 : 0
05.04.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Даллас
3 : 3
15.03.2026
Сан-Диего
1' - 46'
40'
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
0 : 1
08.03.2026
Сан-Диего
1' - 64'
США. МЛС, 2 тур
Сан-Диего
2 : 0
02.03.2026
Сент-Луис
64' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сан-Диего
5 : 0
22.02.2026
Монреаль
71' - 90'
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