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Кристиан Боланьос
Статистика
Кристиан Боланьос - статистика
Завершил карьеру
17 мая 1984 (42), Сан-Хосе
#7 | Полузащитник
178 см | 67 кг
Коста-Рика
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Чемпионат мира 2018
США. МЛС 2017
Кубок Америки 2016
США. МЛС 2016
Чемпионат мира 2014
Лига чемпионов 2013/2014
Copa del Sol 2012
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коста-Рика
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 3 тур
Швейцария
2 : 2
27.06.2018
Коста-Рика
Был в запасе
Чемпионат мира, 2 тур
Бразилия
2 : 0
22.06.2018
Коста-Рика
54' - 90'
Чемпионат мира, 1 тур
Коста-Рика
0 : 1
17.06.2018
Сербия
60' - 90'
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