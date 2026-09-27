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МЛС 2026
Команды
Реал Солт-Лейк
Jason Shokalook
Статистика
Jason Shokalook - статистика
Реал Солт-Лейк
#13 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
27.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
89' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
2 : 0
24.09.2026
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 3
20.09.2026
Ванкувер Уайткепс
73' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
13.09.2026
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
10.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 70'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
США. МЛС 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чикаго Файр
9
0
0
0
0
Реал Солт-Лейк
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
27.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
89' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
2 : 0
24.09.2026
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 3
20.09.2026
Ванкувер Уайткепс
73' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
13.09.2026
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
10.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 70'
США. МЛС, 21 тур
Орландо Сити
1 : 2
20.08.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Чикаго Файр
2 : 1
02.08.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
26.07.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Интер Майами
3 : 2
23.07.2026
Чикаго Файр
88' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
2 : 1
24.05.2026
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Монреаль
0 : 2
16.05.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 3
14.05.2026
Чикаго Файр
90' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Чикаго Файр
1 : 3
09.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
80' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Чикаго Файр
2 : 3
03.05.2026
Цинциннати
90' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Чикаго Файр
5 : 0
26.04.2026
Канзаc Сити
76' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Цинциннати
3 : 3
19.04.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Чикаго Файр
1 : 0
12.04.2026
Атланта Юнайтед
89' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Чикаго Файр
1 : 0
05.04.2026
Нэшвилл
81' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
21.03.2026
Чикаго Файр
89' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Чикаго Файр
1 : 2
15.03.2026
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Коламбус
0 : 0
08.03.2026
Чикаго Файр
90' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
22.02.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
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