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Филадельфия Юнион
Йован Лукич
Статистика
Йован Лукич - статистика
Филадельфия Юнион
20 января 2002 (23 года)
#4 | Полузащитник
180 см
Сербия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 7 тур
Филадельфия Юнион
1 : 0
23.03.2025
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Филадельфия Юнион
1 : 3
16.03.2025
Нэшвилл
1' - 90'
33'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 2
09.03.2025
Филадельфия Юнион
1' - 90'
90'
США. МЛС, 3 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
02.03.2025
Цинциннати
1' - 89'
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
2 : 4
23.02.2025
Филадельфия Юнион
1' - 90'
58'
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