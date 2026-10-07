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МЛС 2026
Команды
Нью-Йорк Ред Буллз
Adri Mehmeti
Статистика
Adri Mehmeti - статистика
Нью-Йорк Ред Буллз
#15 | Полузащитник
США
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
74' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
1' - 62'
Товарищеские матчи. Сборные,
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
88' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 84'
6'
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 80'
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
10.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 33'
33'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Йорк Ред Буллз
22
1
2
5
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 84'
6'
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 80'
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
10.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 33'
33'
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 3
30.08.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
20.08.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
26.07.2026
Шарлотт
1' - 90'
77'
90'
США. МЛС, 17 тур
Филадельфия Юнион
3 : 1
23.07.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Канзаc Сити
1 : 2
24.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
17.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
14.05.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Чикаго Файр
1 : 3
09.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
03.05.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Цинциннати
2 : 0
26.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
78'
США. МЛС, 9 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 4
23.04.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 65'
50'
США. МЛС, 8 тур
Монреаль
4 : 1
18.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 65'
34'
США. МЛС, 7 тур
Интер Майами
2 : 2
12.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 88'
77'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 2
05.04.2026
Цинциннати
1' - 80'
США. МЛС, 5 тур
Шарлотт
6 : 1
22.03.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 56'
США. МЛС, 4 тур
Торонто
1 : 1
14.03.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 3
08.03.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
28.02.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
1 : 2
22.02.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 76'
40'
64'
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