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    Владимир Ларионов - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Владимир
    Отчество Владимирович
    Фамилия Ларионов
    Команда Лада-Тольятти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 марта 1986 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лада-Тольятти 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2015 Был в запасе Лада-Тольятти (Тольятти) 4:1 Химик (Дзержинск)
    16.08.2015 90' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 4:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    10.08.2015 Был в запасе Лада-Тольятти (Тольятти) 2:1 Динамо (Киров)
    03.08.2015 Был в запасе Лада-Тольятти (Тольятти) 0:3 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    28.07.2015 Был в запасе Носта (Новотроицк) 1:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
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