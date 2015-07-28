Владимир Ларионов - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Ларионов
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 марта 1986 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Ларионов
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 марта 1986 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лада-Тольятти
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|4:1
|Химик (Дзержинск)
|16.08.2015
|90' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|4:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|10.08.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:1
|Динамо (Киров)
|03.08.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)