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Алания
Сослан Макоев
Статистика
Сослан Макоев - статистика
Алания
18 декабря 2004 (20 лет)
#99 | Полузащитник
170 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Первая лига, 22 тур
Енисей
1 : 0
01.03.2025
Алания
Был в запасе
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