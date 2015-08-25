Эльдар Мамедов - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Эльдар
|Отчество
|Рагиб-Оглы
|Фамилия
|Мамедов
|Команда
|Биолог-Новокубанск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1990 (33 года)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Эльдар
|Отчество
|Рагиб-Оглы
|Фамилия
|Мамедов
|Команда
|Биолог-Новокубанск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1990 (33 года)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Биолог-Новокубанск
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2015
|1' -83'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|14.09.2015
|1' -62'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|07.09.2015
|61' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|25.08.2015
|53' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)