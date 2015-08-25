Александр Волков - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Волков
|Команда
|Ангушт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 октября 1990 (32 года)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Волков
|Команда
|Ангушт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 октября 1990 (32 года)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ангушт
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -75'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Дружба (Майкоп)
|01.11.2015
|83' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Ангушт (Назрань)
|25.10.2015
|1' -87'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Терек-2 (Грозный)
|38'
|18.10.2015
|76' -90'
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Ангушт (Назрань)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Ангушт (Назрань)
|1:1
|Астрахань (Астрахань)
|21.09.2015
|1' -60'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Ангушт (Назрань)
|14.09.2015
|72' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Ангушт (Назрань)
|07.09.2015
|46' -90'
|Ангушт (Назрань)
|2:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|56'
|01.09.2015
|73' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:0
|Ангушт (Назрань)
|25.08.2015
|78' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Дружба (Майкоп)
|3:2
|Ангушт (Назрань)
|12.08.2015
|Был в запасе
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Терек-2 (Грозный)
|1:2
|Ангушт (Назрань)
|21.07.2015
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:2
|Ангушт (Назрань)