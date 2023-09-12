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Ильдефонс Лима
Статистика
Ильдефонс Лима - статистика
Завершил карьеру
10 декабря 1979 (46), Барселона
#6 | Защитник
192 см | 91 кг
Андорра | Испания
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Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Андорра
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2024, 6 тур
Швейцария
3 : 0
12.09.2023
Андорра
1' - 23'
Отбор ЧЕ-2024, 5 тур
Андорра
0 : 0
09.09.2023
Беларусь
90' - 90'
Отбор ЧЕ-2024, 4 тур
Израиль
2 : 1
19.06.2023
Андорра
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2024, 3 тур
Андорра
1 : 2
16.06.2023
Швейцария
87' - 90'
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