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Тим Спарв
Статистика
Тим Спарв - статистика
Завершил карьеру
20 февраля 1987 (39), Оравайс
#20 | Полузащитник
194 см | 86 кг
Финляндия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Чемпионат Европы 2020
Греция. Суперлига 2019/2020
Дания. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Дания. Плей-офф 2018/2019
Дания. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Дания. Плей-офф 2017/2018
Дания. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Дания. Плей-офф 2016/2017
Дания. Суперлига 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Дания. Суперлига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Голландия. Эредивизие 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
ХИК
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
ХИК
2 : 5
26.08.2021
Фенербахче
1' - 41'
Лига Европы, 4 раунд
Фенербахче
1 : 0
19.08.2021
ХИК
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
ХИК
3 : 0
12.08.2021
Нефтчи
82' - 90'
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