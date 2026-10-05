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Расинг Клуб
Leonel Pérez
Статистика
Leonel Pérez - статистика
Расинг Клуб
#33 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 11 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
05.10.2026
Расинг Клуб
1' - 90'
Аргентина. Примера, 10 тур
Расинг Клуб
3 : 1
19.09.2026
Атлетико Сармиенто
1' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Расинг Клуб
1 : 2
07.09.2026
Атлетико Тукуман
1' - 90'
71'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Бразилия. Серия А 2026
Копа Судамерикана 2026
Аргентина. Примера 2025
Копа Судамерикана 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гремио
11
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 22 тур
Гремио
2 : 1
08.08.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Мирассол
2 : 1
18.07.2026
Гремио
46' - 90'
79'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
1 : 3
30.05.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Гремио
3 : 2
24.05.2026
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Баия
1 : 1
17.05.2026
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Гремио
0 : 1
11.05.2026
Фламенго
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 0
03.05.2026
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
1 : 0
26.04.2026
Коритиба
1' - 46'
45'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Крузейро
2 : 0
19.04.2026
Гремио
71' - 90'
85'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
0 : 0
12.04.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Васко да Гама
2 : 1
22.03.2026
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
2 : 0
20.03.2026
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
17.03.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
13.03.2026
Брагантино
90' - 90'
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