Главная
Вторая Лига Б группа 4
Команды
Амкар-Пермь
Владислав Долженко
Трансферы
Владислав Долженко - трансферы
Амкар-Пермь
1 июня 2004 (21)
#13 | Вратарь
195 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
13.01.26 / -
Химик
Амкар-Пермь
Свободный агент
07.01.26 / 31.12.26
Химик
Без клуба
Свободный агент
19.07.24 / 13.01.26
Без клуба
Химик
Свободный агент
27.01.24 / 19.07.24
Рубин-2
Без клуба
Свободный агент
01.07.23 / 27.01.24
Сочи-2
Рубин-2
Свободный агент
