Файзал Аль Мазяни - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Файзал
|Фамилия
|Аль Мазяни
|Команда
|Ваалвейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 2005 (19 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Файзал
|Фамилия
|Аль Мазяни
|Команда
|Ваалвейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 2005 (19 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.12.2024
|1' - 90'
|РКС Ваалвейк
|1:1
|Зволле
|Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
|14.12.2024
|1' - 59'
|Фортуна
|3:2
|РКС Ваалвейк
|Нидерланды. Эредивизие, 16 тур