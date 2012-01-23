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    Иссам Джемаа - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Иссам
    Фамилия Джемаа
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 января 1984 (39 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тунис 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.02.2012 69' -90' Гана 2:1 Тунис
    31.01.2012 1' -70' Габон 1:0 Тунис
    27.01.2012 46' -90' Нигер 1:2 Тунис
    90'
    23.01.2012 Был в запасе Марокко 1:2 Тунис
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