Кристофер Негеле - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Негеле
|Команда
|Хайденхайм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ульм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Негеле
|Команда
|Хайденхайм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ульм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.11.2024
|Был в запасе
|Хайденхайм
|0:2
|Челси
|Лига конференций, 4 тур