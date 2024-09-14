Родриго Уэскас - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Уэскас
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 2003 (21 год)
|Рост
|172
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Уэскас
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 2003 (21 год)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.11.2024
|50' - 90'
|Динамо Мн
|1:2
|Копенгаген
|Лига конференций, 4 тур
|24.11.2024
|Был в запасе
|Копенгаген
|2:1
|Люнгбю
|Дания. Суперлига, 16 тур
|10.11.2024
|Был в запасе
|Орхус
|1:1
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 15 тур
|07.11.2024
|1' - 46'
|Копенгаген
|2:2
|Истанбул Башакшехир
|Лига конференций, 3 тур
|04.11.2024
|Был в запасе
|Копенгаген
|2:2
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|5
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.11.2024
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|10.11.2024
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|04.11.2024
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|27.10.2024
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|0:0
|Копенгаген (Копенгаген)
|06.10.2024
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|29.09.2024
|Был в запасе
|Вайле (Вайле)
|1:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|23.09.2024
|84' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:0
|Ольборг (Ольборг)
|14.09.2024
|84' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|04.08.2024
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Рандерс (Рандерс)
|28.07.2024
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:2
|Орхус (Орхус)
|22.07.2024
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|7'