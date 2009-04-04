Андрей Фатрушняк - статистика
#50 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Фатрушняк
|Команда
|ФК Харьков
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 1989 (33 года)
|Рост
|181
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Фатрушняк
|Команда
|ФК Харьков
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 1989 (33 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФК Харьков
|9
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2009
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:2
|Металлист (Харьков)
|49'
|15.05.2009
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|10.05.2009
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|ФК Харьков (Харьков)
|26.04.2009
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|1:0
|ФК Харьков (Харьков)
|75'
|17.04.2009
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:3
|Таврия (Симферополь)
|11.04.2009
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:0
|ФК Харьков (Харьков)
|86'
|04.04.2009
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|0:2
|ФК Харьков (Харьков)