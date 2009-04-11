Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - ФК Харьков
Заря - ФК Харьков: обзор матча 11 апреля 2009
Заря
11.04.2009, суббота, 15:00
Чемпионат Украины, 23 тур
2 : 0
Завершен
ФК Харьков
32'
П. Джихани
51'
А. Курилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - ФК Харьков
Замена
️️️️
Жуниор
Желтая карточка
А. Фатрушняк
Замена
️️️️
П. Джихани
ГОЛ! 2:0!
А. Курилов
Замена
️️️️
Д. Стойко
Желтая карточка
В. Милько
ГОЛ! 1:0!
П. Джихани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Заря
22
Андрей Тлумак
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
41
Оровианор Омоко
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
0
Георгий Цимакуридзе
ЦП
14
Парит Джихани
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
10
Жуниор
АП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Волобуев
ФК Харьков
12
Дмитрий Стойко
ВР
6
Алексей Панковец
ЦЗ
50
Андрей Фатрушняк
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
35
Руслан Гунчак
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
0
Алексей Иванов
ЦФ
29
Тарас Кабанов
ЦФ
4-3-1-1
22
Тлумак
29
Гринченко
41
Омоко
23
Болохан
78
Курилов
0
Цимакуридзе
14
Джихани
6
Каменюка
10
Жуниор
69
Антонов
4-2-2
12
Стойко
50
Фатрушняк
14
Чеберячко
77
Комарницкий
6
Панковец
35
Гунчак
14
Милько
29
Кабанов
0
Иванов
Остались в запасе
Заря
ФК Харьков
Главный тренер
Анатолий Волобуев
Главный тренер
Анатолий Волобуев
Статистика матча Заря - ФК Харьков
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 34 тур
Арсенал
4 : 1
10.06.2010
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 33 тур
ФК Харьков
0 : 3
05.06.2010
Энергетик
Чемпионат Украины. Первая лига, 32 тур
Десна
3 : 1
29.05.2010
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 31 тур
ФК Харьков
1 : 0
24.05.2010
Нива
Чемпионат Украины. Первая лига, 23 тур
Гелиос
0 : 1
07.05.2010
ФК Харьков
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Заря
ФК Харьков
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+