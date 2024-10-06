Данил Жиляев - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Данил
|Фамилия
|Жиляев
|Команда
|Звезда
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 октября 2007 (17 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Данил
|Фамилия
|Жиляев
|Команда
|Звезда
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 октября 2007 (17 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2024
|87' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:4
|Спартак-2 (Москва)
|06.10.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Звезда (Санкт-Петербург)