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Испания. Сегунда
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M. Goti Lopez
Статистика
M. Goti Lopez - статистика
Кордоба
#25
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
18.01.2026
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1 : 2
09.01.2026
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Леванте
1 : 1
20.12.2025
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
12.12.2025
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
1 : 0
06.12.2025
Реал Сосьедад
87' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
2 : 3
30.11.2025
Вильярреал
84' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
1 : 1
07.11.2025
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
01.11.2025
Атлетик
82' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
24.10.2025
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
1 : 1
19.10.2025
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
05.10.2025
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Барселона
2 : 1
28.09.2025
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
24.09.2025
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
3 : 1
19.09.2025
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
13.09.2025
Реал
1' - 57'
Испания. Примера, 3 тур
Овьедо
1 : 0
30.08.2025
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
1 : 1
16.08.2025
Реал Сосьедад
Был в запасе
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