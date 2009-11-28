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Андрей Гурский
Статистика
Андрей Гурский - статистика
Завершил карьеру
30 августа 1988 (38)
#88 | Защитник
185 см | 75 кг
Украина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Чемпионат Украины 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карпаты
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат Украины, 15 тур
Карпаты
2 : 2
28.11.2009
Мариуполь
Был в запасе
Чемпионат Украины, 4 тур
Карпаты
4 : 0
08.08.2009
Заря
Был в запасе
Чемпионат Украины, 3 тур
Металлист
1 : 0
02.08.2009
Карпаты
90' - 90'
Чемпионат Украины, 1 тур
Ворскла
1 : 2
18.07.2009
Карпаты
Был в запасе
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