Даниил Рыбаков - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Рыбаков
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 2000 (24 года)
|Рост
|171
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Рыбаков
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 2000 (24 года)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя Труда
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2024
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:0
|Енисей-М (Красноярск)