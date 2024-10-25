Кирилл Тулинцев - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Тулинцев
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Оренбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 2007 (17 лет)
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Тулинцев
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Оренбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 2007 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.10.2024
|1' - 90'
|Оренбург (мол)
|1:1
|Кр. Советов (мол)
|Россия. МФЛ, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)